На дорогах – тракторы и комбайны. Против чего бастуют фермеры Болгарии?

Новости Болгарии. Массовые акции протеста проходят в Болгарии. На улицы вышли сотни сельхозпроизводителей, которые требуют от правительства запретить ввоз украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. Массовые акции протеста проходят в Болгарии. На улицы вышли сотни сельхозпроизводителей, которые требуют от правительства запретить ввоз украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы показать серьезность намерений, фермеры вывели на дороги тракторы, комбайны и другую тяжелую технику, заблокировав дорожное движение в разных районах страны, в том числе на нескольких погранпереходах. Организаторы протеста обещают проводить акции вплоть до полного выполнения своих требований.
Ранее правительство Болгарии поддержало решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции из Украины. При этом болгарские фермеры убеждены, что это предательство национальных интересов.