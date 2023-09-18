На дорогах – тракторы и комбайны. Против чего бастуют фермеры Болгарии?

Новости Болгарии. Массовые акции протеста проходят в Болгарии. На улицы вышли сотни сельхозпроизводителей, которые требуют от правительства запретить ввоз украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы показать серьезность намерений, фермеры вывели на дороги тракторы, комбайны и другую тяжелую технику, заблокировав дорожное движение в разных районах страны, в том числе на нескольких погранпереходах. Организаторы протеста обещают проводить акции вплоть до полного выполнения своих требований.