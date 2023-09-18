Прямой эфир

На дорогах – тракторы и комбайны. Против чего бастуют фермеры Болгарии?

18 сентября 2023 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. Массовые акции протеста проходят в Болгарии. На улицы вышли сотни сельхозпроизводителей, которые требуют от правительства запретить ввоз украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На дорогах – тракторы и комбайны. Против чего бастуют фермеры Болгарии?-1

Чтобы показать серьезность намерений, фермеры вывели на дороги тракторы, комбайны и другую тяжелую технику, заблокировав дорожное движение в разных районах страны, в том числе на нескольких погранпереходах. Организаторы протеста обещают проводить акции вплоть до полного выполнения своих требований.

На дорогах – тракторы и комбайны. Против чего бастуют фермеры Болгарии?-4

Ранее правительство Болгарии поддержало решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции из Украины. При этом болгарские фермеры убеждены, что это предательство национальных интересов.

# Забастовка # Новости Болгарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
300 евро и 35 часов. Работники метро в Италии выдвинули новые требования
18 сентября 2023 16:34

300 евро и 35 часов. Работники метро в Италии выдвинули новые требования

«Шринкфляция» или «сжимфляции». О чём предупреждают супермаркеты Франции?
18 сентября 2023 16:33

«Шринкфляция» или «сжимфляции». О чём предупреждают супермаркеты Франции?

Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» более заразен
18 сентября 2023 14:19

Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» более заразен