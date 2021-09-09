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Украина не попала в список кандидатов в Евросоюз

09 сентября 2021 16:06
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Евросоюз принял семилетний план по финансированию стран-кандидатов на общую сумму 14 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот только Украина в заветный перечень претендентов не попала. Как следует из заявления Совета ЕС, она не получит ни денег, ни членства в Евросоюзе.

Украина не попала в список кандидатов в Евросоюз-1

Ей перешли дорогу более удачливые конкуренты: Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и даже мало кем признанное Косово. Правда, когда точно они пополнят стройные ряды Европейского союза, пока неизвестно, но зато известно, что получат деньги.

Украина не попала в список кандидатов в Евросоюз-4

Впрочем, то, что Украину не взяли в эту компанию стран, сенсацией не стало. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит Украину в Европейском союзе в ближайшие годы. Его поддержала и президент Эстонии, которая вообще сказала, что для вступления в ЕС Украине нужно как минимум лет 20.

# Евразийский союз # Валдис Домбровскис # Керсти Кальюлайд # Фотофакт

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