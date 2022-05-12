Учения НАТО теперь и в Северной Македонии. Две страны намерены пополнить ряды Альянса

НАТО продолжает усиливать военную активность вдоль всей восточной границы от севера до юга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные учения, организованные Альянсом, проходят в Финляндии, Польше, Румынии и Болгарии. 12 мая этот список пополнила и Северная Македония.

Там начались маневры, для участия в которых в страну прибыло более 3 000 солдат из Великобритании, Албании, Греции, Италии, Черногории и, конечно, из США. Последние, в принципе, не упускают случая пострелять у границ Беларуси, России и Украины. Вся эта многотысячная армада будет учиться десантироваться в любом месте и в любое время суток.

А также стрелять из всех видов оружия. По замыслу организаторов, маневры не носят наступательный характер, и направлены на обеспечение европейской безопасности. Наверное, для этого НАТО решила расширить и свои границы.