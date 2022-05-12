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Цены на электричество выросли почти в два раза. Инфляция в Греции превысила 10%

12 мая 2022 15:24
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Новости Греции. Инфляция в Греции достигла 30-летнего максимума и стала двухзначной. Показатель превысил 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на электричество выросли почти в два раза. Инфляция в Греции превысила 10%-1

Эксперты связывают такой скачок с подорожанием энергоносителей, сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Например, за год цены на электроэнергию выросли почти на 90 %, а стоимость природного газа и вовсе на 122 %. Теперь оплатить коммунальные услуги стало в несколько раз дороже. Как и купить еду. Среди продуктов лидерами по росту цен являются мясо и растительное масло.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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