Цены на электричество выросли почти в два раза. Инфляция в Греции превысила 10%

Эксперты связывают такой скачок с подорожанием энергоносителей, сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Например, за год цены на электроэнергию выросли почти на 90 %, а стоимость природного газа и вовсе на 122 %. Теперь оплатить коммунальные услуги стало в несколько раз дороже. Как и купить еду. Среди продуктов лидерами по росту цен являются мясо и растительное масло.

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