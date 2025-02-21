Прямой эфир

У ЗША звальняюць тысячы супрацоўнікаў падатковай службы

21 февраля 2025 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Адміністрацыя Трампа працягвае чыстку дзяржустаноў і міністэрстваў. На гэты раз ахвярай гэтай палітыкі стала Федэральная падатковая служба ЗША. Там раптоўна працы пазбавіліся шэсць тысяч супрацоўнікаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У ЗША звальняюць тысячы супрацоўнікаў падатковай службы-2

Масавыя скарачэнні зроблены, каб зэканоміць бюджэтныя грошы і зрабіць працу ведамства больш эфектыўнай. Толькі ў самой падатковай службе папярэдзілі, што звальненні могуць выклікаць толькі хаос, паколькі зроблены ў пік падачы падатковых дэкларацый грамадзянамі краіны. А вось апрацоўваць іх не будзе каму. Прычым як паведамілі ў кіраўніцтве падатковай службы гэтая хваля скарачэнняў далека не апошняя. У бліжэйшы час будзе звольнена яшчэ каля тысячы чалавек. Тым часам стала вядома, што адміністрацыя Трампа таксама рыхтуецца распусціць кіраўніцтва Паштовай службы краіны. Такімі зачысткамі ўлады маюць намер вярнуць у бюджэт як мінімум адзін трыльен долараў.

# Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
Па меншай меры 300 чалавек эвакуираваны з-за моцных лясных пажараў у Японіі
21 февраля 2025 07:28

Па меншай меры 300 чалавек эвакуираваны з-за моцных лясных пажараў у Японіі

У ЗША распрацуюць план па скарачэнні ваеннага бюджэту
21 февраля 2025 07:26

У ЗША распрацуюць план па скарачэнні ваеннага бюджэту

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках
21 февраля 2025 07:25

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках