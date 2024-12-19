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У здания парламента Абхазии началась стрельба

19 декабря 2024 12:23
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У здания парламента Абхазии началась стрельба, сообщает источник в Генеральной прокуратуре Абхазии.  Об этом пишет ТАСС.

У здания парламента Абхазии началась стрельба-1

Фото: pixabay

Ранения, предположительно, в результате получили два депутата – Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Стрельба велась во время закрытого заседания, стрелявшим, предположительно, был депутат Адгур Харазия. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.

# Стрельба

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