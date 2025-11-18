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В США не стихают протесты из-за антимигрантской политики администрации Белого дома

18 ноября 2025 07:18
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В США не стихают протесты из-за мигрантской политики администрации Белого дома. Многотысячная манифестация прошла в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение людей вызвал масштабный рейд силовиков, в ходе которого задержаны свыше 80 человек. Митингующие призвали власти остановить неоправданное насилие и жестокость, которой сопровождаются такие облавы. По мнению протестующих, миграционные и пограничные службы грубо нарушают базовые права человека. Демонстранты несли плакаты и скандировали лозунги против депортаций.

Жители Филиппин вышли на массовые акции протеста из-за коррупции в стране.

# Акции протеста # Новости США

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