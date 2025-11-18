В США не стихают протесты из-за антимигрантской политики администрации Белого дома

В США не стихают протесты из-за мигрантской политики администрации Белого дома. Многотысячная манифестация прошла в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение людей вызвал масштабный рейд силовиков, в ходе которого задержаны свыше 80 человек. Митингующие призвали власти остановить неоправданное насилие и жестокость, которой сопровождаются такие облавы. По мнению протестующих, миграционные и пограничные службы грубо нарушают базовые права человека. Демонстранты несли плакаты и скандировали лозунги против депортаций.