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У берегов Франции обнаружили подлодку, затонувшую более 50 лет назад

23 июля 2019 06:49
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Новости Франции. У берегов Франции обнаружили подлодку, затонувшую при таинственных обстоятельствах в Средиземном море более полувека назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1968 году дизельная субмарина «Минерва» погрузилась на дно всего за 4 минуты. На ее борту находились 52 моряка. Причины катастрофы до сих пор остаются загадкой. Поиски субмарины возобновились в начале июля 2019 года. Специалисты задействовали автономный подводный аппарат, способный за день собирать данные по площади 10 квадратных километров. Теперь основная задача экспертов – выяснить причины гибели подлодки.

У берегов Франции обнаружили подлодку, затонувшую более 50 лет назад -1

У берегов Франции обнаружили подлодку, затонувшую более 50 лет назад -3

# Кораблекрушения # Фотофакт

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