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В сильном пожаре в ТЦ в пригороде Лондона пострадала женщина

22 июля 2019 19:08
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Новости Великобритании. Ее уже доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам медиков, жизни пациентки ничего не угрожает.

В сильном пожаре в ТЦ в пригороде Лондона пострадала женщина-1

В пригороде Лондона произошёл пожар в крупном ТЦ

Возгорание произошло в крупном торговом центре. К ликвидации были привлечены 25 пожарных расчетов. Стихию удалось взять под контроль. Прилегающие к месту ЧП дороги остаются перекрытыми. Жителям ближайших домов рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

В сильном пожаре в ТЦ в пригороде Лондона пострадала женщина-4

# Пожар

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