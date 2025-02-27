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У 40% литовцев нет финансовых накоплений – опрос

27 февраля 2025 10:39
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Примером такой бездумной политики является Латвия. Правительство заявило, что в ближайшие несколько лет страна доведет военные расходы до уровня 4 % от ВВП. При этом благосостояние граждан продолжает падать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У 40% литовцев нет финансовых накоплений – опрос-2

Об этом говорят данные опроса, проведенного по заказу одного из банков. Согласно социсследованию, как минимум у 40 % жителей республики не осталось накоплений. Это значит, в случае потери работы люди окажутся за чертой бедности. Еще 17 % опрошенных признались – их финансовой «подушки» хватит менее чем на месяц. 16 % респондентов отметили, что их денежные запасы из-за повышения цен существенно сократились.

# Латвия # Кризис в ЕС

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