Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов

Новости Греции. Масштабная забастовка в центре Афин. Новые реформы вызвали негодование греческих фермеров. В центре города тысячи аграриев, недовольные увеличением налогов и страховых взносов, устроили акцию протеста.

По мнению бастующих, увеличение тарифов тяжким бременем ляжет на многие частные хозяйства.

К забастовке обещают примкнуть и железнодорожники, которые тоже недовольны ситуацией в своей отрасли. Власти Греции в ближайшее время должны договориться с кредиторами об очередном транше помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.