В Турции 3000 лет тюрьмы грозит причастным к теракту в аэропорту Стамбула

Новости Турции. В турецком Стамбуле готовятся вынести приговор террористам.

Более 3000 лет тюрьмы в совокупности могут получить все причастные к нападению в аэропорту.

Обвинительное заключение уже готово. Оно состоит из 257 страниц.

Всего по делу проходят 45 человек.

Теракт произошел в июне 2016 года. Три взрыва прогремели у входа в терминал и на парковке аэропорта. После этого нападавшие открыли огонь и взорвали гранаты. В результате атаки погибли 44 человека, 239 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.