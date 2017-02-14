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В Турции 3000 лет тюрьмы грозит причастным к теракту в аэропорту Стамбула

14 февраля 2017 14:37
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Новости Турции. В турецком Стамбуле готовятся вынести приговор террористам.

Более 3000 лет тюрьмы в совокупности могут получить все причастные к нападению в аэропорту.

Обвинительное заключение уже готово. Оно состоит из 257 страниц.

Всего по делу проходят 45 человек.

Теракт произошел в июне 2016 года. Три взрыва прогремели у входа в терминал и на парковке аэропорта. После этого нападавшие открыли огонь и взорвали гранаты. В результате атаки погибли 44 человека, 239 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Стамбуле

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