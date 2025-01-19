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Тысячи людей выстроились в очередь для записи к семейному доктору в Онтарио

19 января 2025 13:36
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В канадской провинции Онтарио тысячи человек выстроились в очереди для того, чтобы записаться к новому семейному доктору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей выстроились в очередь для записи к семейному доктору в Онтарио-2

По информации местных СМИ, врач общей практики готов взять себе в клиенты только 500 пациентов, а в очереди выстроились тысячи местных. Люди стоят с 2 часов ночи, при этом мороз никого не смущает. Главное – получить право обслуживаться у врача. Подобная практика распространена в регионе. По оценкам, более 2 миллионов жителей не имеют постоянного доктора. Эта проблема особенно остро ощущается в небольших городах и сельской местности.

# Международная политика # Новости Канады

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