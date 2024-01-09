Прямой эфир

Тысячи людей остаются без света и воды в Японии

09 января 2024 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тысячи людей остаются без света и воды в Японии. Страна продолжает ликвидацию последствий землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей остаются без света и воды в Японии-1

По последним данным, стихия забрала жизни 168 человек. Сотни остаются под завалами. Поиски пострадавших не прекращаются, однако работать спасателям мешает погода. Морозы усилились, снегопады продолжаются. Некоторые трассы заблокированы. С момента трагедии идет вторая неделя. Шансов найти выживших все меньше. Больше всего пострадала префектура, в которой почти 1 400 домов полностью или частично разрушены.

# Природные катаклизмы # Новости Японии

Другие новости рубрики

Все новости
Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год
09 января 2024 06:08

Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год

Число погибших на Ближнем Востоке превысило 25 тысяч человек
08 января 2024 19:58

Число погибших на Ближнем Востоке превысило 25 тысяч человек

В Пакистане минимум пять полицейских погибли в результате взрыва
08 января 2024 19:57

В Пакистане минимум пять полицейских погибли в результате взрыва