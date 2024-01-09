Тысячи людей остаются без света и воды в Японии. Страна продолжает ликвидацию последствий землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, стихия забрала жизни 168 человек. Сотни остаются под завалами. Поиски пострадавших не прекращаются, однако работать спасателям мешает погода. Морозы усилились, снегопады продолжаются. Некоторые трассы заблокированы. С момента трагедии идет вторая неделя. Шансов найти выживших все меньше. Больше всего пострадала префектура, в которой почти 1 400 домов полностью или частично разрушены.