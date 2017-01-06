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Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог

06 января 2017 13:13
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Новости Германии. Дети немецкого острова Лангеог получили неожиданный рождественский подарок. После шторма весь берег усеян киндерами. Надписи на вкладышах – на русском языке. Местные издания сделали вывод, что груз предназначался для России.

Очищать побережье решили силами местного детского садика.

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог-1

Судя по фотографиям, выложенным в социальные сети, дети счастливы. Малыши набивают карманы пластиковыми контейнерами.

По предварительной информации, груз потерял корабль в Северном море. Он следовал в порт Бремерхафен. Но циклон «Аксель» внес свои коррективы.

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог-4

Как сообщают местные власти, «подарок природы» может обернуться настоящей экологической катастрофой. Огромное количество пластика в море и на побережье может нанести непоправимый вред местной флоре и фауне. Длина загрязненной береговой линии – около 500 метров. 

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог-7

Уве Гаррельспа, мэр Лангеога:
Это уже не весело, это серьезный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных.

На пляже, помимо сотен киндеров, найдены детали от конструктора Lego, провода и пластиковые мешки. 

# Фотофакт # Необычное # Уве Гаррельспа

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