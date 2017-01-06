Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог

Новости Германии. Дети немецкого острова Лангеог получили неожиданный рождественский подарок. После шторма весь берег усеян киндерами. Надписи на вкладышах – на русском языке. Местные издания сделали вывод, что груз предназначался для России. Очищать побережье решили силами местного детского садика.

Судя по фотографиям, выложенным в социальные сети, дети счастливы. Малыши набивают карманы пластиковыми контейнерами. По предварительной информации, груз потерял корабль в Северном море. Он следовал в порт Бремерхафен. Но циклон «Аксель» внес свои коррективы.

Как сообщают местные власти, «подарок природы» может обернуться настоящей экологической катастрофой. Огромное количество пластика в море и на побережье может нанести непоправимый вред местной флоре и фауне. Длина загрязненной береговой линии – около 500 метров.