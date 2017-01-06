В Софии выпало 50 см снега: техника не справляется с расчисткой улиц

Новости Болгарии. Непогода нанесла удар и по Западной Европе. Из-за обильных снегопадов в Болгарии ввели ограничение на движение фур. Грузовым автомобилям, масса которых превышает 12 тонн, запрещено выезжать на трассы. Для них открытыми остаются только два шоссе.

Столицу страны, Софию, накрыло 50-сантиметровым снежным одеялом. На данный момент расчищены лишь улицы, по которым ездит общественный транспорт.

Техника не справляется с таким количеством осадков. В 20 областях Болгарии из-за непогоды объявлен оранжевый код опасных метеорологических явлений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.