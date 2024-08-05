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Тысячи британских пенсионеров оказались на грани финансового краха

05 августа 2024 13:45
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Экономическая нестабильность в Великобритании привела к серьезным проблемам в социальной сфере. Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи британских пенсионеров оказались на грани финансового краха-1

В новом постановлении кабмина говорится о сокращении компенсаций за отопление 10 миллионам престарелых в Англии и Уэльсе. Такое решение было принято для уменьшения бюджетных расходов. Местные правозащитники уже предупредили правительство о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за ухудшения условий проживания, что может усугубить и без того сложную ситуацию со здравоохранением.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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