Тысячи британских пенсионеров оказались на грани финансового краха

Экономическая нестабильность в Великобритании привела к серьезным проблемам в социальной сфере. Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом постановлении кабмина говорится о сокращении компенсаций за отопление 10 миллионам престарелых в Англии и Уэльсе. Такое решение было принято для уменьшения бюджетных расходов. Местные правозащитники уже предупредили правительство о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за ухудшения условий проживания, что может усугубить и без того сложную ситуацию со здравоохранением.