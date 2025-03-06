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Тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса из-за сокращения финансирования соцпрограмм

06 марта 2025 07:25
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Недовольны положением дел в стране и аргентинцы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса из-за сокращения финансирования социальных программ.

Тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса из-за сокращения финансирования соцпрограмм-2

К демонстрантам присоединились и пенсионеры, которые пострадали от реформ больше всего. Они теперь не могут выживать на те деньги, что платит государство. К тому же пожилые граждане лишились льгот при покупке лекарств. Мирные шествия закончились ожесточенными стычками с полицией – митингующих разогнали слезоточивым газом и дубинками.

# Акции протеста

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