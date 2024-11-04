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Три человека погибли при крушении вертолёта в США

04 ноября 2024 07:14
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Три человека стали жертвами авиакатастрофы в США. Трагедия произошла в штате Луизиана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при крушении вертолёта в США-2

Там по невыясненным пока причинам вертолет рухнул на землю с высоты в несколько сотен метров и загорелся. Все находившиеся на борту, а это мужчина, женщина и ребенок, погибли. По данным властей, летательный аппарат принадлежал частному лицу и совершал некоммерческий рейс. Расследованием причин катастрофы занимается Национальное управление гражданской авиации.

# ЧП # Новости США # Крушение вертолета

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