Три человека погибли при крушении вертолёта в США

Три человека стали жертвами авиакатастрофы в США. Трагедия произошла в штате Луизиана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там по невыясненным пока причинам вертолет рухнул на землю с высоты в несколько сотен метров и загорелся. Все находившиеся на борту, а это мужчина, женщина и ребенок, погибли. По данным властей, летательный аппарат принадлежал частному лицу и совершал некоммерческий рейс. Расследованием причин катастрофы занимается Национальное управление гражданской авиации.