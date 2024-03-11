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Три человека погибли при наводнениях на юге Франции

11 марта 2024 10:38
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Три человека погибли в результате сильного шторма «Моника», который обрушился на юг Франции. Еще четверо, в том числе двое детей, пропали без вести. В шести департаментах введен повышенный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при наводнениях на юге Франции-1

Здесь всего за несколько часов из-за обильных дождей реки вышли из берегов. Затоплены дороги, водные потоки смели с них несколько автомобилей. На средиземноморском побережье из-за шквалистого ветра, скорость которого порой достигала 140 километров в час, без электричества остались более 11,5 тысячи домохозяйств. Были эвакуированы три туристических кемпинга. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и по возможности не выходить на улицу.

# Наводнение # Новости Франции

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