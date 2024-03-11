Три человека погибли при наводнениях на юге Франции

Три человека погибли в результате сильного шторма «Моника», который обрушился на юг Франции. Еще четверо, в том числе двое детей, пропали без вести. В шести департаментах введен повышенный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь всего за несколько часов из-за обильных дождей реки вышли из берегов. Затоплены дороги, водные потоки смели с них несколько автомобилей. На средиземноморском побережье из-за шквалистого ветра, скорость которого порой достигала 140 километров в час, без электричества остались более 11,5 тысячи домохозяйств. Были эвакуированы три туристических кемпинга. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и по возможности не выходить на улицу.