Треть жителей Эстонии не имеют сбережений – опрос местного банка

Треть жителей Эстонии не имеют сбережений. Это показывают результаты опроса одного из крупнейших банков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самыми незащищенными оказались пенсионеры и многодетные семьи. В этой категории денег в запасе нет у шести из десяти опрошенных. Финансовые аналитики напоминают, что так называемый «фонд душевного спокойствия» должен составлять минимум три месячные зарплаты.