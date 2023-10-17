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Треть жителей Эстонии не имеют сбережений – опрос местного банка

17 октября 2023 07:17
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Треть жителей Эстонии не имеют сбережений. Это показывают результаты опроса одного из крупнейших банков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Треть жителей Эстонии не имеют сбережений – опрос местного банка-1

Самыми незащищенными оказались пенсионеры и многодетные семьи. В этой категории денег в запасе нет у шести из десяти опрошенных. Финансовые аналитики напоминают, что так называемый «фонд душевного спокойствия» должен составлять минимум три месячные зарплаты.

# Социологический опрос # Новости Болгарии # Фотофакт

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