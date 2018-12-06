Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро

Новости Япония. Речь идет о поломке системы, которая координирует движение составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На устранение технических неполадок потребовалось 7 часов. В результате без малого 300 тысяч жителей опоздали на учебу и работу. В учебных заведениях, находящихся вблизи линии Асакуса и смежных с ней путей, по которым было прекращено движение, перенесли занятия и экзамены.