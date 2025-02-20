Трамп заявил, что Зеленский грубо обошелся с главой Минфина США Бессентом

Президент США Дональд Трамп подверг критике украинское руководство за отношение к главе Министерства финансов США Скотту Бессенту в ходе его недавнего визита. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что власти в Киеве отнеслись к нему неуважительно, отказав в подписании соглашения, и подчеркнул недоступность главы государства Зеленского по прибытии Бессента. Он рассказал, что Зеленский «спал и был недоступен».

Это случилось после того, как ранее Трамп обвинил Украину в том, что она сорвала соглашение, которое должно было предоставить США доступ к использованию редкоземельных металлов в обмен на помощь.