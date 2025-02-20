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Трамп заявил, что Зеленский грубо обошелся с главой Минфина США Бессентом

20 февраля 2025 08:28
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Президент США Дональд Трамп подверг критике украинское руководство за отношение к главе Министерства финансов США Скотту Бессенту в ходе его недавнего визита. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что власти в Киеве отнеслись к нему неуважительно, отказав в подписании соглашения, и подчеркнул недоступность главы государства Зеленского по прибытии Бессента. Он рассказал, что Зеленский «спал и был недоступен».

Это случилось после того, как ранее Трамп обвинил Украину в том, что она сорвала соглашение, которое должно было предоставить США доступ к использованию редкоземельных металлов в обмен на помощь.

Трамп заявил, что Зеленский грубо обошелся с главой Минфина США Бессентом-1

Фото: pixabay

Лидер Америки аргументировал это тем, что США уже потратили значительные средства на войну, в которой, по его мнению, не могли победить.

В феврале официальные лица США передали президенту Зеленскому предложения о получении прав на 50 % полезных ископаемых Украины, которые были отвергнуты, что вызвало критику со стороны совета национальной безопасности США.

# Международная политика

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