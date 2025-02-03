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Трамп заявил, что переговоры США с Украиной и РФ идут хорошо

03 февраля 2025 07:33
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Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах проведения встреч с представителями России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у них были очень плотные выходные, включая общение с Израилем, Украиной и Россией.

Трамп заявил, что переговоры США с Украиной и РФ идут хорошо-1

Фото: pinterest

«У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией», – сказал он.

Также он добавил, что дискуссии проходят хорошо.

# Международная политика # Дональд Трамп

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