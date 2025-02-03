Трамп заявил, что переговоры США с Украиной и РФ идут хорошо

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах проведения встреч с представителями России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у них были очень плотные выходные, включая общение с Израилем, Украиной и Россией.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах проведения встреч с представителями России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у них были очень плотные выходные, включая общение с Израилем, Украиной и Россией.
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«У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией», – сказал он.
Также он добавил, что дискуссии проходят хорошо.