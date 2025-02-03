Американцы будут «ошеломлены» ответом Канады на пошлины США – Фриланд

Кандидат на пост Либеральной партии Канады Христя Фриланд сказала, что американцы будут «ошеломлены» реакцией Канады на введенные Трампом пошлины. Об этом пишет РИА Новости.
Она назвала это решение Трампа «актом экономической войны».
Кандидат на пост Либеральной партии Канады Христя Фриланд сказала, что американцы будут «ошеломлены» реакцией Канады на введенные Трампом пошлины. Об этом пишет РИА Новости.
Она назвала это решение Трампа «актом экономической войны».
Фото: pixabay
Ранее Трамп установил пошлины на товары из Канады, а также Мексики и Китая. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что эти пошлины ограничат доступ США к критически важным товарам, и в ответ Канада начала изымать из продажи американский алкоголь.