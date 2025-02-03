Американцы будут «ошеломлены» ответом Канады на пошлины США – Фриланд

Кандидат на пост Либеральной партии Канады Христя Фриланд сказала, что американцы будут «ошеломлены» реакцией Канады на введенные Трампом пошлины. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп установил пошлины на товары из Канады, а также Мексики и Китая. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что эти пошлины ограничат доступ США к критически важным товарам, и в ответ Канада начала изымать из продажи американский алкоголь.