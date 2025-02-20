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Трамп: Вашингтон направлял миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру

20 февраля 2025 07:03
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Вашингтон вмешивался в избирательные процессы по всему миру, отправляя на эти цели миллионы долларов. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп, приводит его слова РИА Новости.

Американский лидер озвучил данные, согласно которым только на явку избирателей в Индии со стороны Америки был направлен 21 миллион долларов. Тему вмешательства Вашингтона в избирательный процесс по всему миру Трамп поднял на фоне утверждений о вмешательстве Российской Федерации в выборы в соединенных Штатах. Глава Белого дома высмеял такое обвинение, указав, что Москва в США «потратила» всего 2 доллара.

# Дональд Трамп

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