Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды

21 лютага ў фармаце тэт-а-тэт прэм'ер-міністр Беларусі сустрэўся з Прэзідэнтам Уганды. Пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння абмяркоўвалі і ўдзельнікі дэлегацый. У нашых краін велізарны патэнцыял для развіцця супрацоўніцтва. У першую чаргу – у сферы сельскай гаспадаркі. Кааперацыя паміж Беларуссю і Угандай ў гэтай галіне можа надаць магутны імпульс росту вытворчасці прадуктаў харчавання. І, як вынік, – павелічэнню экспарту, – адзначыў Раман Галоўчанка.