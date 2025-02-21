Прямой эфир

Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды

21 февраля 2025 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь умацоўвае сувязі з краінамі далёкай дугі. Наша ўрадавая дэлегацыя працягвае працу ва Угандзе, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Дасягнуць дамоўленасцей аб шляхах развіцця нашых адносін – такую задачу перад удзельнікамі паставіў Прэзідэнт нашай краіны. Таму эканоміка – у цэнтры ўвагі на перамовах. 

Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды-2

21 лютага ў фармаце тэт-а-тэт прэм'ер-міністр Беларусі сустрэўся з Прэзідэнтам Уганды. Пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння абмяркоўвалі і ўдзельнікі дэлегацый. У нашых краін велізарны патэнцыял для развіцця супрацоўніцтва. У першую чаргу – у сферы сельскай гаспадаркі. Кааперацыя паміж Беларуссю і Угандай ў гэтай галіне можа надаць магутны імпульс росту вытворчасці прадуктаў харчавання. І, як вынік, – павелічэнню экспарту, – адзначыў Раман Галоўчанка. 

Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды-4

Раман Галоўчанка, прэм’ер-міністр Беларусі:
Мы были бы очень рады возможности участвовать в социально-экономическом развитии Уганды. Наши страны очень похожи, имеют практически одинаковый размер территории. Но в Уганде в четыре раза больше население.

# Международная политика # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу
21 февраля 2025 13:35

Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды
21 февраля 2025 11:13

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды

Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах
20 февраля 2025 16:49

Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах