Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды
Беларусь умацоўвае сувязі з краінамі далёкай дугі. Наша ўрадавая дэлегацыя працягвае працу ва Угандзе, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Дасягнуць дамоўленасцей аб шляхах развіцця нашых адносін – такую задачу перад удзельнікамі паставіў Прэзідэнт нашай краіны. Таму эканоміка – у цэнтры ўвагі на перамовах.
21 лютага ў фармаце тэт-а-тэт прэм'ер-міністр Беларусі сустрэўся з Прэзідэнтам Уганды. Пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння абмяркоўвалі і ўдзельнікі дэлегацый. У нашых краін велізарны патэнцыял для развіцця супрацоўніцтва. У першую чаргу – у сферы сельскай гаспадаркі. Кааперацыя паміж Беларуссю і Угандай ў гэтай галіне можа надаць магутны імпульс росту вытворчасці прадуктаў харчавання. І, як вынік, – павелічэнню экспарту, – адзначыў Раман Галоўчанка.
Раман Галоўчанка, прэм’ер-міністр Беларусі:
Мы были бы очень рады возможности участвовать в социально-экономическом развитии Уганды. Наши страны очень похожи, имеют практически одинаковый размер территории. Но в Уганде в четыре раза больше население.