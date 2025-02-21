Прямой эфир

Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу

21 февраля 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парламенцкая асамблея АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага, адкрытага і інклюзіўнага дыялогу. Пра гэта заявіў старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сяргей Рачкоў, выступаючы на сумесным пасяджэнні трох агульных камітэтаў асамблеі ў Вене, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу-2

Беларуская дэлегацыя выказала свой погляд на тое, якія задачы павінна вырашаць парламенцкая асамблея ў цяперашніх складаных геапалітычных умовах. Гэта спыніць эскалацыю і дазволіць вярнуцца да прынцыпу непадзельнасці бяспекі, які зафіксаваны ў Статуце ААН. Адыход ад яго і прывёў да канфлікту ва Украіне. З самага пачатку крызісу Мінск настойваў на яго мірным урэгуляванні. І сёння пра гэта Еўропе напомнілі беларускія парламентарыі.

Сяргей Рачкоў, старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Беларусі:
Беларусь изначально выступала за мирное урегулирование украинского кризиса путем переговоров и предпринимала для этого практические усилия. Мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее для мира и безопасности в регионе. И, разумеется, любые договоренности, которые будут достигаться в этой связи, должны включать и обеспечение гарантий безопасности для Беларуси. 

Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу-4

Пасяджэнне зімовай сесіі Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе заканчвае 21 лютага сваю работу ў Вене. За два дні яе ўдзельнікі абмеркавалі праблемы бяспекі, правоў чалавека і іншыя пытанні актуальнага парадку дня.

# Сергей Рачков # ОБСЕ

Другие новости рубрики

Все новости
Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды
21 февраля 2025 11:13

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды

Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах
20 февраля 2025 16:49

Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах

Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км
20 февраля 2025 10:52

Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км