Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины

По словам члена Европарламента Мики Аалтолы, американский лидер Дональд Трамп дал Европе три недели на то, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины, пишет Newsweek.

«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины», – рассказал он.