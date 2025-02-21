Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины

По словам члена Европарламента Мики Аалтолы, американский лидер Дональд Трамп дал Европе три недели на то, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины, пишет Newsweek.
«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины», – рассказал он.
Трамп считает приоритетом безопасность РФ и может начать выводить войска, если ЕС не выработает единую точку зрения.
Ранее глава президентской канцелярии Румынии Кристиан Дьяконеску сообщил, что Россия призвала США к выводу войск из Восточной Европы. При этом США до сих пор не выработали четкой линии в отношении условий мирного урегулирования конфликта в Украине.