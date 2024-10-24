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Трамп с небольшим преимуществом опережает Харрис в рейтинге доверия

24 октября 2024 10:39
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Предвыборная гонка продолжается в США. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опережает демократку Харрис. Это подтверждают данные последнего социального исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп с небольшим преимуществом опережает Харрис в рейтинге доверия-2

Ныне действующая вице-президент с августа планомерно теряет позиции, а бывший глава Белого дома, напротив, поднимается выше в рейтинге доверия. Эксперты считают, что дело в предвыборной программе политиков. Республиканцы сделали ставку на миграционном вопросе, именно его американцы считают одним из ключевых. В экономической сфере преимущество также на стороне Трампа. 

Тем временем в Аризоне уже идет подсчет голосов, которые граждане отдали заранее. Этот Штат называют колеблющимся, одержать победу в нем – важная задача для кандидатов на главный пост.

# Выборы в США

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