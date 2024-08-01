Трамп рассказал, что может заставить его отказаться от президентства

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что не будет занимать пост главы государства, если его здоровье ухудшится. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что возраст не является помехой, если психическое состояние в порядке. Если Дональд Трамп победит на выборах, он станет старейшим президентом США.

Выборы будут проходить 5 ноября. Действующий президент Джо Байден решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на второй срок из-за проблем со здоровьем и выступил в поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп.