Прямой эфир

Трамп рассказал, что может заставить его отказаться от президентства

01 августа 2024 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что не будет занимать пост главы государства, если его здоровье ухудшится. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что возраст не является помехой, если психическое состояние в порядке. Если Дональд Трамп победит на выборах, он станет старейшим президентом США.

Выборы будут проходить 5 ноября. Действующий президент Джо Байден решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на второй срок из-за проблем со здоровьем и выступил в поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сразу две военные операции начала Польша на границе с Беларусью
01 августа 2024 10:35

Сразу две военные операции начала Польша на границе с Беларусью

В Молдове сотрудника посольства РФ объявили персоной нон грата
01 августа 2024 10:32

В Молдове сотрудника посольства РФ объявили персоной нон грата

Пятиэтажка обрушалиась в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа
01 августа 2024 10:24

Пятиэтажка обрушалиась в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа