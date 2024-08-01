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Сразу две военные операции начала Польша на границе с Беларусью

01 августа 2024 10:35
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Начало нового месяца польские власти решили отметить очередным витком напряженности на восточном фланге НАТО. Сегодня, 1 августа, Варшава начала у нашей границы сразу две военные операции «Безопасное Подлясье» и «Воздушная заря», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу две военные операции начала Польша на границе с Беларусью-1

По словам главы польского Министерства обороны, операции проводятся из-за ухудшения ситуации на границе. В рамках проведения маневров будут привлечены армейские силы, а также спецтехника. Ко всему прочему, в ходе мероприятий военные планируют модернизировать и укрепить позиции ПВО в приграничных регионах. Согласно заявлениям польской стороны, основной целью учений стала защита воздушного пространства, а также отработка боевых действий в лесных массивах.

# Военные учения # Новости Польши

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