Трамп пытается дистанцироваться от украинского конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп, тот самый, который еще на этапе предвыборной гонки обещал «с легкостью завершить украинский конфликт за 24 часа», похоже, дистанцируется от этого вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишет The New York Times. По словам одного из собеседников издания, лидер США «умывает руки». В разговоре с лидерами ЕС 19 мая и после беседы с Путиным Трамп дал понять, что «выходит» из урегулирования и, внимание, не будет ужесточать антироссийские санкции. Однако неделю спустя он говорит уже другое. «Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе», – вот свежая цитата The Wall Street Journal.

При этом американский президент, похоже, может спутать актуальные карты Североатлантического альянса. Так, Марк Рютте, генсек НАТО, опасается, что июньский саммит Альянса будет сорван из-за конфликта Трампа и Зеленского. Об этом также пишет The New York Times. Издание подчеркивает, что саммит могут значительно осложнить два обстоятельства: во-первых, то, что американский президент не согласен с союзниками по поводу будущего Украины, а это явный раскол. Во-вторых, Украина хочет вступить в НАТО, однако против этого категорически выступает Трамп.

Напомним, саммит НАТО пройдет в конце июня в Нидерландах. Главная интрига в том, что Вашингтон намерен снизить свою ответственность за защиту Европы, создавая значительную неопределенность для многих европейских чиновников. При этом Трамп сворачивает поддержку Украины и стремится нормализовать отношения с Россией. Политический ребус для «старушки Европы» еще тот получается.