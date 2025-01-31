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Десятки тысяч человек протестуют по всей Германии после принятия резолюции о миграции

31 января 2025 08:40
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Десятки тысяч человек протестуют по всей Германии после принятия резолюции о миграции. Ее в Бундестаг внесли консерваторы во главе с Мерцем. Он претендует на роль нового канцлера ФРГ. До выборов остается меньше месяца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек протестуют по всей Германии после принятия резолюции о миграции-2

Суть документа в ужесточении миграционной политики, что и вызвало недовольство жителей. Самая агрессивная акция прошла в Берлине. На улицы столицы вышли около шести тысяч человек. Митингующие захватили офис окружной ассоциации партии Мерца. В штаб-квартире была объявлена тревога, а всем сотрудникам предписали покинуть здание, но демонстранты заблокировали его снаружи. Схожий инцидент произошел в Мюнхене. Там тысячи людей также пришли к баварской штаб-квартире консерваторов, но попытки взлома не было. Вместо этого активисты осветили ночное небо фонариками телефонов.

# Акции протеста

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