Спасатели завершили поисковую операцию на месте авиакатастрофы в Вашингтоне – выживших нет

Выживших нет. Спасатели завершили поисковую операцию на месте авиакатастрофы в Вашингтоне. Специалисты уверены, что никто из пассажиров, которых на борту было больше 60, не уцелел, тем не менее пока подтверждена гибель только 40 человек. Подтверждено уже и то, что трое погибших были гражданами России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Черные ящики» с потерпевшего крушение самолета извлечены и переданы на расшифровку. Напомним, накануне всего в пяти километрах от Белого дома пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Судно распалось на несколько частей, а его обломки упали в воду. На борту находились в том числе фигуристы и тренеры из России. Межведомственная группа рассчитывает в течение месяца представить предварительный доклад по расследованию ЧП. Трагедию уже назвали одной из самых крупных в США с 2001 года.

Майк Гинтер, представитель Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов (США):

Можно ли было предотвратить эту аварию? Ответ – вероятно. Могу сказать, что воздушное пространство в Вашингтоне и вокруг него является самым ограниченным, регулируемым, контролируемым и сложным воздушным пространством в стране. Так что да, это, вероятно, можно было предотвратить. Но почему не получилось, службы расскажут в своем расследовании.

В столичном аэропорту США отменены десятки рейсов. До полудня в целях безопасности воздушная гавань будет и вовсе закрыта. Дональд Трамп подписал указ о немедленной проверке сферы воздушной безопасности в стране. Управление гражданской авиации проведет оценку полетов и кадров.