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Трамп планирует поговорить с Путиным в ближайшее время

12 марта 2025 06:20
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У президента США Дональда Трампа в планах в ближайшие дни проведение разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Трамп планирует поговорить с Путиным в ближайшее время-1

Фото: Pinterest

Об этом американский лидер сообщил в ходе своего выступления в Белом дома. Также Трамп отметил, что выражает надежду на то, что Путин согласится на прекращение огня. Если это будет так, то это будет «75% пути» к решению конфликта в Украине.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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