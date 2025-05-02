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Трамп объявил 8 мая и 11 ноября Днями Победы в мировых войнах

02 мая 2025 07:18
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Трамп объявил 8 мая и 11 ноября Днями Победы в мировых войнах-0

Американский лидер Дональд Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая Днями Победы в Великой Отечественной войне, поменяв их названия. Теперь 11 ноября – День Победы в Первой мировой войне, а 8 мая – День Победы во Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС.

11 ноября по-прежнему остается Днем ветеранов, отмечаемым с 1918 года. Первоначально этот день назывался Днем перемирия, а свое современное название он получил в 1954 году.

8 мая – День Победы в Европе, но не является федеральным праздником. Кроме того, в последний понедельник мая отмечается День памяти павших американских солдат.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп

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