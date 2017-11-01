Трамп о теракте в Нью-Йорке: совершен больным и психически неуравновешенным человеком

Новости США. Теракт, который произошел 31 октября в Нью-Йорке, прокомментировал в Twitter президент США Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком. Правоохранители за этим строго следят. В США такое не пройдет.