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Трамп о теракте в Нью-Йорке: совершен больным и психически неуравновешенным человеком

01 ноября 2017 13:13
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Новости США. Теракт, который произошел 31 октября в Нью-Йорке, прокомментировал в Twitter президент США Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Нью-Йорке: хроника событий

Трамп о теракте в Нью-Йорке: совершен больным и психически неуравновешенным человеком-1

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком. Правоохранители за этим строго следят. В США такое не пройдет.

# Фотофакт # Теракт в США # Дональд Трамп

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