Амерыканскі лідар абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах. Дональд Трамп заявіў, што Вашынгтон, дапамагаючы Кіеву, нічога не атрымлівае ўзамен, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Амерыканскі лідар абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах. Дональд Трамп заявіў, што Вашынгтон, дапамагаючы Кіеву, нічога не атрымлівае ўзамен, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Падчас размовы з журналістамі на борце свайго самалёта ён заявіў пра намер аднавіць здзелку і адзначыў, што ў Кіеве «даволі груба» абышліся з міністрам фінансаў падчас яго візіту. Трамп таксама заявіў пра неабходнасць высветліць, на што пайшлі выдаткаваныя Украіне грошы. Па даных СМІ, Вашынгтон жадае заключыць здзелку з Кіевам па карысных выкапнях да пачатку перамоў па ўрэгуляванні ваеннага канфлікту.