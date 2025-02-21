Прямой эфир

Трамп абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах

21 февраля 2025 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Амерыканскі лідар абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах. Дональд Трамп заявіў, што Вашынгтон, дапамагаючы Кіеву, нічога не атрымлівае ўзамен, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Трамп абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах-2

Падчас размовы з журналістамі на борце свайго самалёта ён заявіў пра намер аднавіць здзелку і адзначыў, што ў Кіеве «даволі груба» абышліся з міністрам фінансаў падчас яго візіту. Трамп таксама заявіў пра неабходнасць высветліць, на што пайшлі выдаткаваныя Украіне грошы. Па даных СМІ, Вашынгтон жадае заключыць здзелку з Кіевам па карысных выкапнях да пачатку перамоў па ўрэгуляванні ваеннага канфлікту.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»
21 февраля 2025 06:30

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур
21 февраля 2025 06:25

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро
20 февраля 2025 19:49

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро