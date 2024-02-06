Токаев указом назначил нового премьера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Олжаса Бектенова новым премьер-министром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как предыдущий состав правительства, возглавляемый Алиханом Смаиловым с января 2022 года, был отправлен в отставку 5 февраля по указу президента. Пока не будет сформировано правительство нового состава, Токаев дал указание старому исполнять свои функции. Кандидатуру Бектенова выдвинула партия «Аманат», а мажилис (нижняя палата парламента) утвердила это назначение.

43-летний Бектенов, занимающий пост главы президентской администрации с апреля 2023 года, имеет опыт работы в ведомстве по борьбе с коррупцией, Министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.