Токаев: Россия непобедима в военном отношении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в военном плане Россию не победить, и отметил необходимость в мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что альтернатива – война на взаимное уничтожение, и высказался в поддержку реалистических планов всех стран, включая Китай и Бразилию.

Токаев подчеркнул, что стремление к миру посредством проведения конструктивных переговоров - это воплощение стратегического благоразумия.

Ранее в Верховной раде Владимир Зеленский презентовал план победы, включающий приглашение Украины в НАТО и снятие ограничения на удары западного оружия большой дальности по российской территории. В соответствии с этим планом, конфликт следует завершить не позднее 2025 года.