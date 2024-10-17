WSJ: украинские пилоты «сопротивляются» методам обучения полетам на F-16 в США

Как сообщает The Wall Street Journal, часть украинских летчиков, имеющих опыт управления советскими истребителями, сопротивляется методам обучения F-16, которые предлагаются в Соединенных Штатах.

Инструкторы из США обнаружили, что летчики, служившие в зоне боевых действии, испытывали трудности с англоязычными учебными пособиями.

Это свидетельствует о наличии противоречий в подготовке между натовскими преподавателями и украинскими, имеющими больше боевого опыта. США объявили о выделении Украине военной помощи в размере 425 миллионов долларов.