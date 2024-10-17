Власти Латвии решили снести памятник Барклаю де Толли

Власти Латвии стирают собственную историю. Если раньше объектами борьбы были лишь мемориалы воинам Красной армии, то теперь власти страны добрались и до исторических личностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так рижская дума приняла решение убрать с одной из улиц столицы скульптуру русского полководца Барклая де Толли и разобрать постамент на котором та стояла. Причем это будет сделано вразрез с заключением национального Совета по памятникам, которое гласит, что этот объект имеет культурную и историческую ценность.

И с этим согласны многие жители Риги. Несколько десятков человек собрались возле городской думы, чтобы выразить протест против демонтажа памятника.