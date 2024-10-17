2,5 миллиона поляков живут в крайней нищете, а около 2 миллионов – ниже уровня прожиточного минимума. Об этом говорится в отчете польского комитета европейской сети по борьбе с бедностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это худший показатель за последние 10 лет. Исследование специалистов организации основаны на статистических данных и, по мнению его авторов, должны шокировать общество и политиков. Они выявили тревожную динамику роста бедности. По их подсчетам, за год число людей, чей уровень доходов упал ниже прожиточного минимума, увеличилось на 800 тысяч.

Среди причин плохие экономические показатели, высокая инфляция, отсутствие изменений в размерах пособий и ужесточение правил их получения. Особую тревогу у авторов отчета вызывает рост бедности среди наиболее уязвимых слоев. Это указывает на системные проблемы в социальной политике. Число пожилых людей с низким доходом за год с 4 % выросло до 5,7 %.