Тиктотер Даня Милохин вылетел в Дубай после новостей о призыве в российскую армию

Вернувшийся два дня назад в Россию тиктокер Даня Милохин, как сообщила руководитель Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, уже улетел в ОАЭ, передает РИА Новости.

Ранее она обратилась в Минобороны с требованием о призыве его в армию, так как информации о прохождении им службы и оснований для отсрочки нет.

Милохин покинул территорию России и вылетел в Дубай. Это удалось сделать только благодаря поддержке со стороны гражданского общества, добавила Мизулина.

Прошлой осенью за границу Милохин уехал после того, как он посетовал на материальные трудности, так как большая часть его контрактов была заключена в России. Он также исполнил гимн Украины на одним из стримов, однако не высказал своего мнения по поводу спецоперации.