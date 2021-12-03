Tesla распродала линейку детских квадроциклов за часы. Почему гаджет так популярен?

С улетной скоростью американский производитель электромобилей Tesla распродал новые квадроциклы для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия разошлась за несколько часов. И к цифрам: гаджет стал самым дешевым продуктом в линейке – практически 5 000 рублей.
Но несмотря на популярность, эксперты предсказали компании крах из-за растущей конкуренции. Так, традиционные автопроизводители начали инвестировать миллиарды долларов в индустрию электрокаров, что не позволит предприятию долго сохранять лидерство на рынке США.
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