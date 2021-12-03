Tesla распродала линейку детских квадроциклов за часы. Почему гаджет так популярен?

С улетной скоростью американский производитель электромобилей Tesla распродал новые квадроциклы для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия разошлась за несколько часов. И к цифрам: гаджет стал самым дешевым продуктом в линейке – практически 5 000 рублей.