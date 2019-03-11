Новости Великобритании. Британский кабмин в очередной раз потребовал отставки Терезы Мэй из-за Brexit. Премьер лишилась поддержки всех депутатов, за исключением двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта состоится голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях выхода соединенного королевства из ЕС. Если документ в очередной раз не будет принят, парламентарии на следующий день рассмотрят возможность осуществления плана без сделки, а Лейбористская партия инициирует голосование о вынесении вотума недоверия правительству. Таким образом Тереза Мэй может покинуть пост уже 13 марта.