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На Мадейре пожары уничтожают леса и дома

12 августа 2016 12:47
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Новости Мадейры. На острове Мадейра обнаружено 200 очагов возгорания.  В пламени уже погибли 4 человека, стихия уничтожила не менее двухсот домов. На борьбу с огнем брошены более 4 тысяч пожарных — как местных, так и прибывших сюда с материка: в тушении  принимает участие 30 самолетов. Выгорело 210 квадратных километров лесов.

Власти были вынуждены эвакуировать туристов, которые отдыхали в островной столице Фуншале — их перевезли в более безопасную часть  побережья. Арестованы несколько предполагаемых поджигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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