На Мадейре пожары уничтожают леса и дома

Новости Мадейры. На острове Мадейра обнаружено 200 очагов возгорания. В пламени уже погибли 4 человека, стихия уничтожила не менее двухсот домов. На борьбу с огнем брошены более 4 тысяч пожарных — как местных, так и прибывших сюда с материка: в тушении принимает участие 30 самолетов. Выгорело 210 квадратных километров лесов.

Власти были вынуждены эвакуировать туристов, которые отдыхали в островной столице Фуншале — их перевезли в более безопасную часть побережья. Арестованы несколько предполагаемых поджигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.