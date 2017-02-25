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В одной из гостиниц на юго-востоке Китая произошёл пожар: погибли 10 человек

25 февраля 2017 10:31
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Новости Китая. Чрезвычайное происшествие на юго-востоке Китая. В гостинице произошел сильный пожар.

По последним данным, в результате инцидента погибли около десяти человек. Как минимум 15 пострадали.

В одной из гостиниц на юго-востоке Китая произошёл пожар: погибли 10 человек-1

Точные причины пожара пока не установлены.

В отеле в это время проводились ремонтные работы.

Скорее всего, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Полиция начала расследование. Задержаны уже несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из гостиниц на юго-востоке Китая произошёл пожар: погибли 10 человек-4

# Китай

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