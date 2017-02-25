В одной из гостиниц на юго-востоке Китая произошёл пожар: погибли 10 человек

По последним данным, в результате инцидента погибли около десяти человек. Как минимум 15 пострадали.

Новости Китая. Чрезвычайное происшествие на юго-востоке Китая. В гостинице произошел сильный пожар.

Точные причины пожара пока не установлены.

В отеле в это время проводились ремонтные работы.

Скорее всего, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Полиция начала расследование. Задержаны уже несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.