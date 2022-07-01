Теперь Россия – угроза, а Китай – конкурент. Как прошёл саммит в Мадриде?

В первую очередь на нем удалось договориться с Турцией по поводу вступления в Альянс Финляндии и Швеции. В ближайшие несколько дней эти две страны подпишут протокол о присоединении к НАТО. Также была утверждена новая стратегическая концепция, в которой Россия названа угрозой, а Китай – конкурентом. Известно, что союзники Альянса планируют увеличивать траты на оборону в размере 2 % ВВП страны. Стоит отметить, что на фоне саммита в Испании и ряде других стран проходили протесты. Активисты требовали распустить Альянс и направить средства в экономику.